Així són les vistes d'un obrer de la construcció d'un gratacels de la ciutat de Nova York

Una jornada laboral normal per a un obrer de la construcció a Nova York és estar disposat a pujar a una grua en algun dels altíssims gratacels que té la ciutat i no sucumbir al vertigen.

Marvin Calju, de 44 anys, és obrer de la construcció i un usuari molt actiu de TikTok, xarxa social on comparteix una part del treball que realitza i que és força especial, per les impressionants vistes de la ciutat de Nova York que té.

L'home s'ha fet popular a Internet gràcies a les increïbles imatges que grava mentre fa feina. Els vídeos de Marvin ofereixen una perspectiva única de la ciutat i han obtingut milions de visites a TikTok, on les comparteix i on li agrada complaure el seu públic saludant-los cada vegada que pot.

Ara bé, tot i que les altures formen part del seu modus de vida, Marvin assegura que encara no s'hi ha acostumat. No et perdis les imatges: