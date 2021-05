«El Govern planteja traslladar menors a Manresa per alleugerir el col·lapse dels centres d’internament a Ceuta». Aquest és el titular d’una notícia falsa que corre per les xarxes socials amb clara voluntat de crear alarma social a costa de la immigració i del conflicte que aquests dies es viu a la frontera de Ceuta i el Marroc.

La fake news, que circula en forma d’imatge, és una manipulació d’una notícia original del diari 20 Minutos publicada aquest dimecres mateix i que es titula en realitat «El Govern plateja traslladar menors a la península per alleugerir el col·lapse dels centres d’internament de Ceuta. En la informació de l’esmentat diari no surt destacada la ciutat de Manresa enlloc.

Desinformar falsificant informacions reals i clonar el format d’un mitjà de comunicació convencional és malauradament fàcil. És per aquest motiu que convé desconfiar de les notícies que circulen en format d’imatge i sense un enllaç a la font original. L'any passat corria per WhatsApp la imatge manipulada d'una notícia de Regió7 on s'informava d'un home de 52 anys que seria el primer cas de coronavirus a Berga. La informació, una fake news més, era la invenció d'un usuari anònim que va intentar fer broma i crear confusió amb un tema sensible com és el covid-19 i a la vegada va atribuir una informació falsa a aquest diari.

En aquest article t'expliquem com detectar les notícies falses.