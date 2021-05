Missatge clar i contundent del difunt Antonio Martínez Barreiro per a qui el vulgui entendre. L'esquela, que es va publicar a 'Faro de Vigo', té els paràmetres habituals, amb la informació bàsica sobre la vetlla i l'enterrament. Fins que arriba una nota al final, una oració que tanca una història que només els protagonistes coneixeran: "Germans i família que no s'han preocupat en tots aquests anys, que no es molestin a venir". L'home, de 92 anys, semblava ser conscient d'aquella famosa frase d'Alfredo Pérez Rubalcaba, que una vegada va apuntar al fet que "A Espanya s'enterra molt bé", en al·lusió a les lloes i atencions que es concedeixen després de la defunció (sigui literal o figurat), quan en vida el tracte no era precisament proper. Si existeix el més enllà, segur que l'home estarà vigilant perquè es compleixi la seva última voluntat.

No és la primera vegada que es publica una esquela amb missatges poc comuns en les pàgines del diari gallec. Al febrer, la família d'un home mort a Vigo mostrava la seva particular manera de demostrar afecte: "Se nunca te mandou a tomar polo cu e que non te quería" (si mai no et va enviar a "prendre pel cul" és que no t'estimava). Aquest "pescador incansable" va batallar tota la seva vida "ben contra o cancro ben polos seus dereitos e os dos outros" (contra el càncer bé pels seus drets o els dels altres) deia l'esquela. "Familia e amigos nunca poderemos agradecerlle todo o que nos ensinou", (família i amics mai podrem agrair-li tot el que ens va ensenyar).

I el mes anterior en una altra curiosa esquela familiars i afins del difunt demanaven que es begués (i molt) en el seu honor. I, a més, que ningú es preocupés pel compte. Estava tot pagat. Abans o després -feien broma- el mort s'encarregaria de la factura. "Pregan unha borracheira que xa pasará él a pagala" (agafin una borratxera que ja passarà ell a pagar-la), indicava el text.