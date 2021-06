La vacunació contra la covid-19 segueix avançant a bon ritme a les comunitats autònomes. Actualment, més del 30% de la població té ja la pauta completa d'immunització, i a Catalunya, a partir de dilluns, ja podran demanar hora les persones d'entre 30 i 34 anys. I mentre la immunització continua avançant, els negacionistes també continuen llançant rumors d'allò més desgavellats que cada vegada arriben a un nivell més alt de surrealisme.

A la ja famosa falsedat que diu que la vacuna provoca que la zona on es rep la punxada sigui capaç d'atreure un imant se suma ara una altra mentida. El seu origen es localitza a Bolívia, on s'assegura que les persones vacunades es converteixen en home llop.

A través de missatges que s'han viralitzat al país llatinoamericà s'anima a la població a no vacunar-se pel fet que els fàrmacs anticovid "converteixen" els immunitzats en "homes llop" que devoren éssers humans.

A través d'àudios -alguns d'ells en quechua- i imatges i vídeos, habitants de la regió Nord de Potosí han massificat aquestes afirmacions a les xarxes socials com Whatsapp, aprofitant rumors i notícies falses sobre la suposada presència de monstres amb aparença de llop que ja han provocat "diverses morts".

"Molta gent està dient que la vacuna està provocant que la gent es torni animal i que es mengi humans", s'escolta en un dels set àudios als quals l'agència Efe ha tingut accés. Ahir van demanar a les autoritats de tots els pobles, que estiguem alerta, que hi ha un llop que està caminant. Hi ha dues o tres persones a qui se les han menjat. Serà veritat?", qüestiona altre. Un últim arxiu, a més, conté les advertències d'un antivacunes, que diu ser part d'un sindicat, i insta a no immunitzar-se, ja que professionals de la salut han identificat incomptables efectes adversos en els fàrmacs.

Diversos d'aquests arxius apareixen marcats amb l'etiqueta de "reenviat moltes vegades" a la plataforma de missatgeria WhatsApp.

La veritat és que ni els científics ni les autoritats mundials han reportat cap cas d'alteració genètica provocada per les vacunes anticovid. A més, davant l'onada de desinformació, el Govern bolivià ha desmentit la seva veracitat. Els Centres per al Control i Prevenció de Malalties (CDC) dels EUA expliquen en la seva "Guia per entendre com actuen les vacunes d'ARNm" que aquest tipus de fàrmacs "no afecten l'ADN ni interactuen amb ell de cap manera". Això evita, puntualitzen, qualsevol transformació o alteració corporal

Cadena de desinformacions sobre els homes llop

La denúncia pública sobre la viralització d'aquests àudios i vídeos va ser feta per la diputada indígena Toribia Lero, que va explicar a Efe que algunes persones la van trucar per telèfon per demanar-li que consulti «si realment és veritat el que estan parlant». Una recerca inversa d'aquestes imatges permet trobar que els mateixos materials ja han circulat en altres països, com Argentina o Paraguai. A més, condueixen al perfil d'Instagram de l'artista nord-americà d'efectes especials Joseph-Rob Cobasky, en el qual apareixen fotografies del suposat home llop amb la mandíbula plena de sang que s'ha viralitzat ara a Bolívia.

La diputada ha considerat que potser algun animal si que està provocant atacs, cosa que sol succeir per temporades al país, però que «no es confongui amb les vacunes i per això estan les autoritats (per explicar)», va manifestar Lero.