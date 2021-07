La companyia canadenca Lucara Diamonds ha trobat a Botswana un diamant de 1.174 quirats que se situa com el tercer més gran de la història, segons va informar aquest dijous el Govern de la nació austral africana.

«Botswana torna a ser a les notícies internacionals per esdeveniments positius. Lucara Diamonds ha presentat un diamant de 1.174 quirats al president [Mokgweetsi] Masisi i a l’Executiu», va assenyalar el Govern botsuanès aquest dijous a través de les seves xarxes socials. La companyia canadenca va mostrar oficialment la gemma al cap d’Estat dimecres en un acte públic, si bé havia sigut descoberta a mitjans del mes passat.

Segon cas en poques setmanes

Segons l’Executiu botsuanès aquesta seria la tercera troballa diamantífera més notable de la història.

La classificació històrica la lidera el diamant Cullinan, descobert a Sud-àfrica el 1905 amb 3.016 quirats, que forma part de les Joies de la Corona del Regne Unit.

El segon és del diamant Sewelo, de 1.758 quirats i també trobat per Lucara Diamonds a Botswana (2019).

Aquest nou diamant gegant es col·loca, per tant, com el tercer en la classificació històrica, però, a més, és la segona troballa excepcional d’aquesta mena per a Botswana en qüestió de setmanes.

Un país de dos milions d’habitants

A mitjans del mes passat la firma Debswana havia fet pública la troballa d’una altra gemma de 1.098 quirats que també es posicionava entre les cinc més grans de la història.

Situat al sud de l’Àfrica, Botswana, un país àrid de poc més de dos milions d’habitants, és un dels extractors de diamants més grans del món, amb una indústria que representa al voltant del 80% de les seves exportacions totals.