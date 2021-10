L'aliança entre Gerard Piqué i Ibai Llanos continua creixent. Després de retransmetre la Copa Amèrica el passat estiu en exclusiva per a tota Espanya o el debut de Messi amb el PSG aquest mes d'agost, el futbolista i l'streamer s'uneixen avui en la retransmissió en directe, a les 19 hores, del "primer Mundial de Globus" o com ells ho han denominat, la "Balloon World Cup". En l'esdeveniment participaran un total de 36 persones anònimes de diferents països, ja que el desig dels organitzadors és que sigui un torneig "per a la gent" i no per a perfils famosos.

Aquest curiós joc neix arran d'un TikTok compartit per Ibai fa un mes, assegurant que "volia comprar els drets" d'aquest format i "organitzar un mundial". Tal dit, tal fet.

En ell es veu a dos amics competint amb un globus, que no pot tocar el terra en cap moment. Entre acrobàcies i salts aconsegueixen evitar-ho durant gairebé un minut, valent-se del sofà o les taules de la sala d'estar per tal d'aconseguir-ho. Una disciplina que ha causat furor a les xarxes sota el sobrenom de "Lounge Ballon".

Quiero comprar los derechos de esto y montar un mundial https://t.co/VooLq4HTbE — Ibai (@IbaiLlanos) 21 de agosto de 2021

Normes de la competició

Piqué ha comunicat que està previst la utilització del VAR per tal de comprovar si el globus tocarà el terra o no. Per tal de fer aquesta tasca han proposat el nom de Rafa Guerrero com a àrbitre, tornant a aquestes labors 13 anys després de la seva retirada. A més dels companys habituals d'Ibai en aquesta mena d'esdeveniments, també convidaran a altres periodistes nacionals. D'aquesta manera, Ander i Cristinini compartiran focus amb Alfredo Duro o Cristóbal Soria, qui va confirmar la seva assistència en directe via Whatsapp.