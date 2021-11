Divendres, 12 de novembre, la cantant estatunidenca Taylor Swift va estrenar la nova gravació del seu disc ‘Red’ i, amb el llançament, també va decidir treure el videoclip de ‘I Bet You Think About Me’, una de les cançons que va escriure fa anys, però que no va sortir a la llum en la seva primera versió del disc ‘Red’.

Per a la direcció del vídeo musical, la cantant ha triat l’actriu Blake Lively, amb qui també ha escrit el guió. Així, la història narra un casament en què ell està turmentat per un record del passat, representat per Swift vestida de vermell, amb la intenció d’arruïnar el seu casament.

Així, el tema ‘From the vault’ (‘des del bagul’) que inicialment no formava part de l’àlbum original per regulacions de la discogràfica, ha sigut rescatat per a la ‘Taylor’s version’ (la versió de Taylor) en què l’artista té més llibertat de decisió sobre les seves cançons i discos.

El videoclip

Així, en el vídeo musical, la cantant juga amb el color vermell (referència al títol del disc) i les indirectes visuals i musicals. Però, a qui van dirigides les frases de la cantant? Hi ha diversos debats sobre qui n’és el destinatari, però tot apunta que és Connor Kennedy, amb qui va compartir tres mesos el 2012.

Es tracta del net de Bobby Kennedy i pertanyent a una de les famílies més llegendàries dels Estats Units. La relació es va trencar poc després del casament de la cosina del jove, Kyle Kennedy. Suposadament, perquè l’artista no va ser convidada a la celebració per no acaparar l’atenció de la premsa, però ella s’hi va presentar de tota manera.

A part de l’aparició del casament al videoclip, la clau per relacionar el videoclip amb Kennedy és la menció a una comunitat de «culleres de plata», és a dir, de famílies adinerades, i que ella va intentar encaixar en el seu «cercle de classe alta».

Però Taylor Swift ja ha demostrat ser enginyosa quant a la inclusió d’indirectes en els seus vídeos com per exemple en ‘Bad Blood’ o ‘Shake it off’, entre d’altres.

Per què els torna a gravar?

L'artista torna a gravar els seus discos per poder recuperar els drets de les seves antigues cançons, ja que un fons d'inversió va adquirir els drets dels seus sis primers àlbums. Taylor Swift sí que té la propietat de les lletres que ella mateixa va escriure, però no de les gravacions ja publicades. Per aquest motiu, ara treballa per tornar a llançar totes les cançons i així, obtenir-ne tots els drets. D'aquesta forma, les ràdios, programes o pel·lícules que les vulguin fer servir, podran tenir una versió que realment sigui propietat de l'artista.

La compositora de cançons com 'Look What You Made Me Do' o 'Shake It Off' ja va publicar la seva primera regavació el passat 9 d'abril del 2021. Red, per tant, és el segon disc que l'artista torna a gravar. Per davant queden, 'Taylor Swift' (2006), 'Speak Now' (2010), '1989' (2014) i 'Reputation' (2017).

Per altra banda, l'artista sí que és totalment propietària de 'Lover' (2019), el recentment guardonat en els Grammys com millor disc del 2021, 'Folklore' (2020), i 'Evermore' (2020). Així, no haurà de tornar a gravar aquestes últimes produccions.