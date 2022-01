La imatge d'un grup de persones retenint contra el terra un home per haver robat una caixa de gambes s'ha viralitzat a les xarxes socials. El furt es va produir aquest diumenge 2 de gener en un supermercat Lidl ubicat a Alacant. En un vídeo penjat a Twitter es pot escoltar el presumpte lladre queixar-se de mal mentre tres persones més l’aixafen amb els genolls. Diversos compradors es queden mirant l'escena sense actuar.

Les xarxes s’han dividit ràpidament entre aquells que defensen el supermercat i condemnen el furt com a «delicte» i els que no entenen els arguments d'aquells que s'han posicionat al costat de la gran cadena de supermercats. «Si volien ser herois n’hi havia prou que una d'aquelles persones s’acostés al Lidl i pagués la caixa de gambes i a més li comprés un pot de maionesa. Així de senzill», afirma una persona en una piulada a Twitter.

#Alicante :Un grupo de personas intentan retener a un ladrón, después de haber robado una "caja de gambas" En el Lidl. pic.twitter.com/Vhwpr683Gd — BCN LEGENDS (@bcnlegends) 1 de enero de 2022

«Robar una caixa de gambes sense violència no és delicte. Retenir una persona utilitzant la força sí», diu una altra usuària a la xarxa social. En aquesta línia també apunta un altre usuari que: «El furt és una falta, la retenció il·legal i agressió és un delicte».

D’altra banda, hi ha qui ha defensat l’actuació dels consumidors de Lidl: «M’alegro molt que la gent s’impliqui i ajudi a aturar el que delinqueix». «No em fa cap pena. No ha robat pa, arròs o llet. Ha robat gambes. Molts espanyols fan sacrificis per pagar-se aquestes gambes per Nadal», afirma un usuari.

La resta de comentaris, com sol passar en aquesta xarxa social, han recorregut a l'humor: