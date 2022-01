"Parla'm en espanyol". Aquestes han sigut les paraules d'un usuari de Twitch durant un directe del manresà Norman López (LopezNorman44) que han provocat una enginyosa reacció per part de l'streamer.

El bagenc, que es caracteritza per crear contingut en català a la xarxa social, feia un directe on jugava al joc F12021 amb els seus seguidors quan van succeir els fets. Davant de la petició del canvi d'idioma, aquesta va ser la clatellada de López: "Marcos saps com et parlo? En castellà, però saps com em parles tu a mi? Ah, que no pots. 'Banejat'". Norman López va silenciar al xat l'usuari, per tant, no va poder comentar res més durant el seu directe.

De forma irònica i amb un toc humorístic, Norman López va posar punt final la situació. "Aquesta persona no és seguidora meva i pel fet de parlar un idioma diferent del castellà em va exigir que canviés d'idioma en majúscules, amb el que pot voler dir escriure d'aquesta forma", apunta l'streamer a Regió7.

Una situació poc habitual

Situacions com la viscuda aquest diumenge, apunta el bagenc, difereix de les que habitualment es troba al seu canal de Twitch. "Tinc seguidors que no entenen el català o no el parlen bé. Si em parlen en castellà, jo ho faig en el mateix idioma, sense cap problema. Hi ha una absoluta convivència", puntualitza.

En aquest sentit, considera que canals com el seu permeten que persones castellanoparlants tinguin contacte amb el català de forma entretinguda. Recorda, però, que intervencions com la de diumenge no són les més adequades. "És diferent demanar si et puc resoldre algun dubte en castellà que exigir el canvi d'idioma", subratlla.