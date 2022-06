Ángel Gaitán, amo del taller de cotxes GT Automoció a Aranjuez (Madrid), ha guanyat un judici a Tesla per vendre-li un cotxe ple de defectes. Concretament, un Model 3, que a Espanya es ven a partir de 52.000 euros. El denunciant s'ha fet viral els darrers mesos a les xarxes socials mostrant el vehicle i la denúncia contra l'empresa d'Elon Musk.

La tara més important del seu Model 3 era un punt de soldadura desenganxat, que la companyia proposava segellar de nou. Aquesta errada, però, se suma a altres incidències al panell interior del motor, un capó mal ajustat i un eixugaparabrises desgastat.

La sentència, dictada al jutjat de primera instància nº2 de Fuenlabrada el mes de març passat, condemna a Tesla Spain (la filial de la multinacional a Espanya) a pagar a Gaitán 62.330 euros.

Tesla no ha respost a diverses sol·licituds d'informació. Segons informa el demandant, l'empresa ha sol·licitat una ampliació del termini per revisar els vídeos del judici i recórrer.

Fins ara no hi ha cap cas similar a Espanya —almenys, que s'hagin donat a conèixer o que apareguin a la base de dades de sentències del Consell General del Poder Judicial—, però sí a la Xina i als Estats Units.

Gaitán, que a més de mecànic és perit judicial d'automoció, va comprar el seu Tesla l'agost de 2020.

"Jo era la persona més fanàtica de la marca. Els utilitzava des del 2013, portant els cotxes de Suïssa. Hi havia molts problemes però se'ls perdonava, perquè era el primer elèctric i feien unitats limitades", relata. "Quan va començar a fabricar en massa, que ja compres un cotxe de fabricació europea perfectament regulat, ens vam adonar que els problemes seguien".

El mecànic va pagar 72.000 euros pel seu vehicle, dels quals 7.000 corresponien al programari de conducció. "L'endemà de comprar-lo vaig veure els defectes i vaig retornar la comanda del programari", continua. És a dir, va pagar 65.000 euros que l'empresa haurà de reintegrar gairebé íntegrament.

"El cotxe venia amb la carrosseria mal soldada. Em van dir que era un problema simple i que els hi dugués. Tenia l'opció de retornar-lo a través d'internet en quinze dies, però va estar al seu taller més temps i va passar el termini. Em van donar l'opció de soldar-lo i els vaig dir que no permetria això en un cotxe nou", relata. "Com que no oferien més solucions, vaig decidir denunciar".

"Es van riure de mi"

Gaitán és famós a la xarxa social TikTok, on acumula prop d'un milió de seguidors, i a YouTube, on supera els 100.000. Així que, a més de denunciar Tesla al jutjat, ha estat fent públic tot el procés. Tot i això, la resposta de Tesla ha consistit a ignorar-lo.

"Els meus primers vídeos a TikTok no van ser sobre Tesla. Vaig tenir un accident laboral, m'avorria i el canal va començar a funcionar. Els vaig començar a criticar públicament un any després de la denúncia", explica. "Els vaig dir: com que no em doneu una solució, ho publico. I es van riure de mi. Estan per sobre del bé i del mal. Elon Musk és l'home més ric del món i Espanya és un país que no el preocupa. És un artista. Els és igual tot. Aquesta és la desena entrevista que faig sobre el tema i no han donat explicacions a ningú".

Tesla té diverses botigues a Espanya i un centre de reparacions al nord de Madrid. Un dels principals obstacles que va trobar Gaitán va ser la deficient atenció al client de l'empresa. "A Espanya no hi ha servei. Tenen botigues, però ho compres per internet, i després pots anar al service, que és com el taller. Jo ho he tramitat tot a Holanda", afegeix. La matriu europea de l'empresa és en aquest país.

Així, i gràcies a la repercussió que han tingut les seves denúncies a xarxes, Gaitán s'ha convertit en el mecànic de referència per a clients de Tesla que tenen problemes amb el seu cotxe.

"Cada setmana venen clients de tota Espanya amb problemes de soldadures, múltiples defectes d'acabat, bateries que es trenquen... Jo els faig l'informe del problema i els oriento sobre com iniciar la reclamació. Algunes errades són greus i caríssimes de reparar", remata.

Tesla no considera un cotxe de 60.000 euros "alta gamma"

Un dels arguments de Tesla que més va sorprendre a Gaitán i la jutgessa va ser no considerar un vehicle de més de 60.000 euros "gamma alta".

Per a Gaitán, és inacceptable que amb aquest preu porti defectes de fàbrica.

La sentència apunta que "ens trobem amb un vehicle nou d'elevat preu, encara que la part demandada no l'inclogui en la categoria d'alta gamma, que des del moment del seu lliurament presentava deficiències reconegudes per la venedora (...) Encara que la pericial insisteixi que els defectes no comprometen la integritat estructural ni la seguretat del vehicle, queda acreditat que el vehicle no reuneix els estàndards de qualitat que s'esperen d'una marca de prestigi com a Tesla".

"Poden vendre molt encara que enganyin la gent", diu Ángel Gaitán

El mecànic reconeix que, malgrat tots els disgustos, manté les seves accions a Tesla perquè creu que encara pot guanyar molts diners amb elles.

"Tinc moltes accions. Les vaig comprar a menys de 60 dòlars i han arribat a valer 1.200 [ara mateix estan a uns 700 dòlars]. Crec que la marca ha de guanyar molts diners encara, però això no treu que si un usuari té un problema, et diuen que és normal i que el cotxe no és d'alta gamma, calgui donar-los", conclou. "Veig que, encara que continuïn enganyant la gent, tenen possibilitats de fer bons números. El públic en general no coneix aquests secrets. Encara que ara és quan la resta de marques treuen cotxes elèctrics. Probablement aquest és l'últim any que aguanti les accions".