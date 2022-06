Tot i que sembla que en breu serà possible treure's el permís de conduir amb 16 anys, fins ara cal esperar fins als 18 per tenir aquesta preuada llicència que et dona més llibertat i independència del que es pot desitjar. Una vegada amb el carnet en el nostre poder, el següent és aconseguir un cotxe.

Això és el que havia aconseguit una jove i estava tan contenta que no va dubtar a compartir la bona notícia a través de les seves xarxes socials mitjançant un vídeo. Aquesta noia de Tarragona no sabia quan va començar a enregistrar el vídeo que, tot plegat, es convertiria en un drama en tres actes. Saca el carné, presume en redes sociales y estrella el coche en menos de 24h



📹 Tarragona pic.twitter.com/VOusnMCZPk — SocialDrive (@SocialDrive_es) 9 de junio de 2022 La noia explica als seus amics que ja té el permís de conduir i que està en una gasolinera a punt d'anar a passar la ITV per poder agafar el cotxe. "Estic a la Repsol i com és tan cara (la gasolina), te la posen", arriba a dir. I després... comença el drama. Quan està arribant a casa seva ja al volant del seu vehicle, la mare es posa a gravar un vídeo, ella saluda, "se li va el volant a la dreta" i "pam!"... colpeja un altre vehicle que està aparcat i que resulta ser del seu germà. "Segur que després riuré però ara estic molt enfadada amb mi", explica la jove en un grup de WhatsApp. "Estan tots súper enfadats, no amb mi sinó amb la situació". En menys de 24 hores ja ha estampat el seu cotxe. Tot i que també ha après una cosa molt valuosa: res de distraccions al volant. I els mòbils ni mirar-los, encara que sigui la teva mare gravant.