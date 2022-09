Ismael Beiro prepara el salt al món de la política. El guanyador de la primera edició de 'Gran Hermano' a Telecinco ha anunciat que té intenció de presentar-se com a candidat a l'alcaldia de Cadis, la seva ciutat natal, a les properes eleccions municipals del 2023.

Després de la publicació d'aquesta notícia a El Independiente, el protagonista va intervenir ahir al programa 'Ya es verano' per donar detalls sobre el projecte que té entre mans: "No seré mai polític, sinó gestor i d'una forma independent". "Tinc intenció de presentar-me si mobilitzo tot el necessari per canviar la ciutat. Fa falta el compromís de moltes persones, estic disposat a treballar des d'on sigui perquè la meva ciutat prosperi", va afirmar.

Durant la conversa amb Frank Blanco a l'espai de Telecinco, el gadità va comentar que està preparant "un bonic projecte de ciutat per solucionar els problemes". Ho farà, segons ha explicat, “amb moltes persones que no necessàriament han d'estar vinculades a algun partit polític”.

Encara que es defineix com una persona "de centre liberal però independent" i assegura que no té "devoció a unes sigles determinades", Beiro té paraules positives per a polítics del PP com Juanma Moreno, a qui es refereix com "una persona molt treballadora". També per a Alberto Núñez Feijóo: "El veig honest, que ja és molt dir que un polític de partit sigui honest. Segur que alguna cosa més pot fer per aquest país".

En canvi, aprofita per carregar durament contra el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez: "Em recorda aquells titelles que actuaven quan érem petits a les places dels pobles. Val més com a personatge tipus 'clown', còmic, capaç de traslladar-nos a una realitat que no existeix i que no té res a veure amb el que havia explicat. És un 'Napoleó marca Hacendado'. Un il·lusionista amb bons trucs”.