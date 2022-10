El cascos per a pollastres, l'últim misteri viral

Van aparèixer un bon dia MediaMarkt, entre fileres de piles i adaptadors. S’ha de llegir tres vegades l’etiqueta: ‘‘Kit’ de cascos per a pollastres’. Se’t posa la pell de gallina per pura empatia. No saps si agafar-ne un paquet o buscar abans la càmera oculta. Són minicascos de moto, n’hi ha quatre models per ‘pack’: de cuir, de disseny i fins i tot tenen minisivella. Només els faltaria una advertència de circulació: «Prohibit anar trepitjant ous».

Si els busques a Google, cauràs de cop en un forat negre virtual. Però què és tot això...? Hi apareixen més webs que si estiguessis buscant les ruptures de famosos d’aquesta setmana. No milers, no, milions i milions. Els cascos per a pollastres –descobreixes amb la boca oberta– s’expandeixen des de fa anys per internet com una plaga bíblica. Els venen a MediaMarkt, Amazon, AliExpress, Alibaba, Ebay, Wallmart. Hi ha una infinitat de ressenyes, fòrums, fils, milions de visualitzacions a TikTok, hordes de gallines fotografiades amb casc i cara d’estar ideant una venjança.

Cinc minuts navegant per internet i ja ho pots situar entre els grans misteris virals de la humanitat, juntament amb per què s’han separat Risto Mejide i Laura Escanes. Però per què serveixen tots aquests cascos per a pollastres?

«Funció: evitar que el pollastre sigui assassinat», anuncia directament una de les descripcions de catàleg. «Adequats per a pollastre, ànec i altres ocells de corral», n’encoratgen l’ús interespècies. «Pot protegir la majoria de les mascotes en dies assolellats o plujosos –hi sumen utilitats– i fins i tot reduir el risc de lesions greus al cap i el cervell». A Amazon, el 40% dels usuaris valoren el producte amb cinc estrelles.

«S’ha acabat això d’estar esperant despert els pollastres per no saber si tornen segurs a la masia». Hi ha molt sarcasme en les reviews, era d’esperar. El sorprenent és que hi abunden més les ressenyes sense ironies. Sí, allà fora hi ha una multitud de persones comprant cascos de moto per posar-los a les seves gallines. I aquí ve la paradoxa del fenomen: no els caben.

No es veia tanta indignació a internet des que Bisbal li va fer la cobra a Chenoa. «NO EL COMPRIS –adverteix un client insatisfet en majúscules–. Una pèrdua de diners. Són tan petits que no li cabrien ni a un pollet», afegeix a la seva ressenya. «Massa petits per a les gallines –apunta un altre comprador més creatiu–, però genials per a la Barbie».

Toca arremangar-se: procedim a verificar la veracitat de les queixes a peu de galliner. Li provem un minicasc a una gallina del Moianès, mida estàndard, cresta arromangada. En quedem tan decebuts com els consumidors d’internet. Ni decantant-li la cresta li cap. La gallina fa cara d’anar-se’n a llegir ‘La rebel·lió dels animals’. La pregunta continua sense respondre: però per què es venen els cascos?

Acudim a l’origen: la Xina. És on es fabriquen. Li preguntem al corresponsal d’El Periódico, diari del mateix grup editorial de Regió7. Ell envia diversos vídeos on no es veuen pollastres, sinó aneguets de goma. Una resposta inesperada: «Aquí es venen –revela després de rastrejar la web xinesa– com a ornaments per a bicis i motos». Els aneguets grocs s’adhereixen a manillars i retrovisors, els posen cadenes d’or a l’estil raper, ulleres de sol i, sí, un casc del ‘kit’ per a pollastres. Una nova variant: cascos amb hèlixs.

Aquí no acaba el misteri, no. Encara queden una infinitat de MacGivers de camp que sí que han aconseguit calçar-los els microcascos a les seves mascotes amb plomes. Pollastres amb posat d’‘influencer’ i mirada de tenir més paciència que el personal de Carles III. Ja van per 7,1 milions de visualitzacions a TikTok. Fins i tot es pot trobar per Youtube una gallina amb casc passejant en una cistella de bici.

Ja només ens queda acudir a l’únic lloc on la humanitat troba respostes a tots els seus dubtes existencials: els fòrums d’internet. «Heu sentit parlar de les ulleres per a pollastres?». Un usuari obre la capsa de Pandora dels accessoris per a gallines. Es poden aconseguir a cop de Visa ulleres, barrets, suèters, tutús, selles, fins i tot braços musculosos de goma.

A la fi algú apunta a un possible perquè que sona coherent: «Si introdueixes gallines estranyes al galliner –llegeixes al fòrum després de molt ‘scroll’–, es picotegen el cap les unes a les altres fins que se n’estableix l’ordre jeràrquic. M’agradaria pensar que aquests petits cascos de pollastre hi ajudarien».

«Recorda que les aus descendeixen dels dinosaures». Això ho diu una veterinària clínica, Marta Legido. «De fet, mantenen físicament característiques dels dinosaures, com les escames de les potes», afegeix com a dada curiosa. Al gra, que demanaria una gallina: «Són molt agressives entre elles quan hi ha conflicte d’interessos –explica la veterinària–. I quan ja són adultes, sobretot, s’enfaden i es picotegen al cap. Poden arribar a matar-se». Per a aquests casos, també es poden trobar cascos amb tons bèl·lics i visera.

Els camins dels cascos per a pollastres són inescrutables. Un granger taiwanès –recull el diari ‘online’ ‘Taiwan News’– va utilitzar un d’aquests minicascos per protegir els seus pollastres dels contundents durians que cauen dels arbres. Són aquestes fruites enormes amb una closca plena de punxes que, segons diuen, són també les més pudents del món. El casc –va mostrar el granger a Facebook– no va evitar la mort del pollastre d’un cop de durian, però va tenir milers de ‘likes’ al moment. «Els teus pollastres –van comentar a peu de ‘post’– necessiten armilles antibales». Segurament els treuen aviat a la venda.

«Cascos per a pollastres???», parpelleja amb perplexitat una companya del diari al veure’ls. «No sé per a què serveixen, però jo en vull un –suplica al cap d’un segon–. Això que tenen a la part superior és una argolla per a clauer?».