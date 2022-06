Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat aquest dissabte al vespre el Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) per Onada de calor activada el passat dissabte, 11 de juny. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu que les temperatures ja no seran extremes de manera continuada i aniran disminuint, de manera lenta i progressiva, a partir d'aquest diumenge. No obstant això, s’assoliran valors normals per l’època un cop passada la revetlla de Sant Joan. L’SMC ha registrat les següents temperatures màximes destacades en aquest episodi: Pantà de Riba-roja, 43,1 graus; Vinebre, 42,6; Gimenells, 42,1; Ascó, 42; Seròs, 42; Alcarràs, 42; i Baldomar, 40,6.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha activat recursos d’assistència mèdica en 155 incidents relacionats amb l’onada de calor, la majoria de caràcter lleu. A més, el telèfon 061 Salut Respon ha atès 95 incidents fins aquest divendres a mitjanit. Tot i això, el risc d’incendis es manté elevat i es demana molta col·laboració a la ciutadania perquè evitin les activitats que puguin generar risc de nous incendis així com extremada prudència en les activitats al territori.