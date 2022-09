El Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de la Guàrdia Civil va localitzar el 23 d’agost 18 ovelles, 11 cabres, 6 cavalls i 3 gossos que malvivien en una explotació ramadera d’Estamariu (Alt Urgell) que no complia amb les condicions exigides des del punt de vista higienicosanitari i de benestar animal. Alguns estaven desnodrits i en mal estat sanitari i, durant la inspecció policial, els animals no disposaven d’alimentació.

El cos també va trobar les restes cadavèriques de, com a mínim, tres ovelles en avançat estat de descomposició. La Guàrdia Civil investiga els dos responsables de l’explotació, que no disposa d’autorització ambiental ni per a l’activitat ramadera, com a presumptes autors d’un delicte d’abandonament animal.