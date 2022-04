Olesa acull la XIV edició de les Jornades de Memòria i Justícia coincidint amb commemoració de la proclamació de la Segona República, el 14 d’abril. «L’objectiu d’aquestes jornades és recuperar la memòria històrica amb actes de caire divulgatiu, per informar i sensibilitzar per prevenir actituds xenòfobes, feixistes i racistes», segons que ha explicat el regidor de Cultura i Memòria Històrica, Xavier Rota.

El tret de sortida serà aquest dijous 7 d’abril, amb la conferència «Camps de concentració: origen i història», a càrrec de l’historiador Fèlix Figueras.

«A Olesa hi ha 14 víctimes que van patir els camps de concentració nazis, però aquests camps no van ser una exclusiva del nazisme, no han estat ni els primers ni els únics camps de concentració i aquesta conferència explicarà el seu origen i evolució», ha detallat el regidor Rota.