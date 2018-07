La Generalitat acorda un disseny marc per a les senyalitzacions dels camins

La Generalitat ha presentat aquesta setmana a la reunió de la Taula de Camins de l'Alt Pirineu celebrada a Puigcerdà la proposta per unificar el criteri en el disseny dels camins de tot el país. El projecte s'emmiralla en els sistemes utilitzats en països com ara Suïssa o Suècia per tal d'establir un criteri únic de senyalització de camins i recursos turístics perquè tothom en pugui identificar el tipus tan sols veient-ne el format, tal com passa amb la senyalització de les carreteres.

L'objectiu del manual és que tots els camins i tipus de camins tinguin sempre el mateix disseny, més enllà de la divisió administrativa que creuin, amb la qual cosa es pretén evitar confusions als usuaris. L'encarregada de presentar el projecte ha estat la cap del servei de Planificació Turística de la Direcció General de Turisme, Clara Plana, qui ha explicat que el Manual de senyalització de camins per mobilitat no motoritzada «és un manual necessari per al territori perquè els camins han esdevingut un recurs turístic i a Catalunya hi ha una gran varietat de senyalització. D'aquesta manera pretenem que la senyalitzció sigui una manera de donar seguretat i protecció als usuaris». En el grup de treball on s'ha el·laborat el manual hi han pres part consells comarcals, parcs, el mateix departament de Territori, l'Institut pel Desenvolupament de l'Alt Pirineu i l'Aran, la Diputació i d'altres experts en senyalística i camins. El manual està aprovat i està disponible al web del departament. No obstant això, la Direcció General de Turisme iniciarà ara una roda de trobades a tot el territori per exposar el manual, les directius del qual no són d'obligat compliment però sí que esdevenen una eina pràctica per a ajuntaments, consells i gestors dels entorns naturals a l'hora de senyalitzar els recursos turístics i els camins.



Manual vigent i penjat al web

Així, el manual, que ja és vigent i està penjat al web de Turisme, contrasta com s'han de fer les se-nyalitzacions. Pel que fa a les banderoles que indiquen direcció, per exemple, el manual especifica que han de ser de 138 per 450 cm, de fons groc amb les lletres negres i han de tenir el nom principal de la ruta i una llista, amb una sageta al capdamunt, on hi poden haver els destins intermitjos amb el quilometratge i el minutatge a peu a una velocitat general de tres quilòmetres per hora. El manual desaconsella fer plafons en forma de fletxa i introduir en un mateix plafó, o banderola, segetes en direccions oposades. També aconsella no fer aparèixer el segell de l'ajuntament o consell promotor de la via.