Bellver programa una fira d'artesans i oficis farcida d'activitats i espectacles

L'Ajuntament de Bellver de Cerdanya ha convocat per al cap de setmana del 4 i 5 d'agost la vuitena edició de la Fira d'Artesans i Oficis, que omplirà els carrers del centre de parades i demostracions.

Segons ha explicat el consistori, la fira oferirà durant tot el dia demostracions d'escultura amb fusta, d'un escloper, de mobiliari exterior, de torn de fusta, de vidre bufat, teixit, retaules romànics i escultura amb fang, entre d'altres.

La Fira d'Artesans i Oficis també oferirà un programa paral·lel de música i activitats per completar l'ambientació del nucli antic de Bellver. Així, es farà l'espectacle infantil Zum! amb la Tresca i la Verdesca, un taller d'iniciació al swing a càrrec de We Swing Pirineu, un vermut de contes a càrrec d'Anna Fité, la inauguració de la pedra Corbells feta per un taller col·laboratiu i una rua amb l'orquestrina Trama.

La fira es desenvoluparà principalment des de les deu del matí fins al vespre entre els espais cèntrics de la plaça Major, la del Castell, el Pati de Ca les Monges i Cal Travesseres,