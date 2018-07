Puigcerdà convertirà en passeig arbrat el carrer d'accés a la nova plaça Barcelona

La bona acollida que ha tingut el resultat final de la remodelació de la plaça Barcelona, amb un entorn enjardinat i arbrat, ha empès l'Ajuntament de Puigcerdà a ampliar urbanísticament l'espai cap a la principal avinguda que li dona accés. Així, el mes de setembre el consistori iniciarà unes noves obres a la zona consistents a reconvertir l'avinguda del Coronel Molera, actualment un carrer ample amb voreres estretes i vehicles a banda i banda, en un vial més amable amb voreres més amples i arbres a cada costat.

Les noves obres tenen per objectiu integrar la nova plaça Barcelona al seu entorn urbà més immediat. La reconversió de la plaça en la porta d'entrada al nucli antic l'ha diferenciat molt dels carrers que li donen accés, principalment de l'avinguda del Coronel Molera. Aquest vial ha quedat desfasat tant estèticament com urbanísticament, segons entén l'equip de govern. La intenció de l'Ajuntament és fer les voreres de l'avinguda més amples per tal que convidin els visitants a arribar a peu a l'entrada del nucli antic i dotar-les d'arbres liquidàmbars, una espècie caducifòlia que ha de permetre a l'entorn oferir ombra a l'estiu i un canvi d'escenari a la tardor amb colors més càlids.

Així, l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha explicat que «el resultat final de la plaça Barcelona i el seu conjunt està molt bé, de manera que la nostra intenció és continuar les obres a la tardor amb la remodelació d'una part de l'avinguda del Coronel Molera fins al carrer d'Higini de Rivera; la idea és refer les voreres, la zona d'aparcament i el doble sentit de circulació de vehicles amb el mateix arbrat que a la plaça de Barcelona per donar sensació d'avinguda per arribar al centre». L'alcalde ha remarcat que de moment tan sols es farà la meitat de l'avinguda i ha deixat oberta la possibilitat que en un futur es remodeli també la part sud del vial com a part de la reforma urbanística que afecta aquest barri que queda contingu al nucli històric i comercial.

La remodelació de la plaça de Barcelona, estrenada aquesta setmana, ha comportat una inversió de 400.000 euros que han aportat la Generalitat a través dels plans de Foment del Turisme. La de la plaça i la continuació per l'avinguda és una de les actuacions estrelles del mandat municipal, segons ha assenyalat el mateix alcalde.