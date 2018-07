Puigcerdà i la Guingueta coordinen un programa d'actes per a l'estiu

Els Ajuntaments de Puigcerdà i la Guingueta d'Ix, els termes municipals dels quals es toquen per la frontera estatal, han reactivat en l'àmbit cultural el consorci transfronterer que van signar el 2005 i que els últims mesos han tret del calaix. La nova etapa de col·laboració ha permès programar per a aquest estiu un cartell d'actes i actuacions culturals que, sota la marca de Festival Tranfronterer, pretén unir les sinergies turístiques que exerceixen les dues localitats a cada costat de la frontera.

El Festival Transfronterer programarà actuacions de tot tipus d'art escènic entre aquest mes de juliol i el setembre. Per aquest motiu, l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha remarcat que es tracta d'una proposta eclèctica. Tant és així, que el cartell proposa concerts com ara els de Jazz do it, la Principal de la Bisbal i Jazz Notembulle o activitats de caire més infantil i juvenil com la Festa Jove Hold Up o l'espectacle Pilule et André. El cartell també ofereix sessions de teatre com la de la Lloll Bertran, la representació d' El Llibertí o la d' Idiometrie.

L'organització del Festival Transfronterer d'Arts Escèniques té el suport econòmic dels dos consistoris així com del departament de Cultura de la Generalitat, de la Casa de la Generalitat a Perpinyà i de la Diputació de Girona. Totes les activitats i representacions són gratuïtes excepte la de la Lloll i El Llibertí. El festival es tancarà el dia 1 de setembre a la Guingueta d'Ix amb una Festa Catalana que oferirà un cartell de demostracions de cultura tradicional durant tot el dia, com ara castellers o sardanes. Per a l'Ajuntament de Puigcerdà, aquest festival suposa la tercera pota d'una trilogia de cooperació cultural i turística que completa amb Llívia i el mancomunat Festival de Música de Cerdanya i amb la Generalitat per configurar el Festival de Música Antiga dels Pirineus.