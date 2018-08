La Seu extreu l'ADN de més del 12 % dels gossos en un mes de campanya

El primer mes de funcionament de la campanya d'identificació genètica de femtes de gos posada en marxa per la regidoria de Medi Ambient de la Seu d'Urgell ha permès realitzar 187 extraccions de sang a gossos del municipi. Segons ha remarcat el mateix consistori, aquesta xifra suposa que més del 12,5 % dels gossos censats a la ciutat ja han passat pel veterinari per donar a conèixer el seu ADN.

El consistori va iniciar el mes de juliol una campanya municipal d'identificació genètica de femtes de gos amb l'objectiu de poder actuar «amb decisió vers els propietaris incívics de mascotes que no recullen les defecacions de les seves mascotes». Actualment la campanya és a la primera fase, la qual consisteix en l'extracció de la mostra de sang dels gossos del municipi per tal de conèixer el seu ADN. L'extracció de sang és gratuïta fins a final d'any, mentre que a partir de l'1 de gener del 2019 el cost de l'extracció anirà a càrrec del propietari de la mascota. Aquesta campanya també servirà per disposar d'una base de dades actualitzada dels animals.