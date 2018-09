Comerç i restauració s'uneixen en la creació de la nova fira Puigcerdà Tasta

Ajuntament, Associació de Comerciants i els restauradors de Cuina Pirinenca s'han coordinat per crear un nou esdeveniment a la vila que neix amb l'objectiu de consolidar-se en els pròxims anys com un referent a la tardor, una de les temporades turístiques baixes entre l'estiu i la neu. Es tracta del nou certamen Puigcerdà Tasta, que el pròxim dia 13 d'octubre, el dissabte que cau enmig del pont del Pilar, permetrà als que visitin la vila tastar al carrer una selecció de plats basats en la cuina de la Cerdanya.

Puigcerdà Tasta vol ser una fira que uneixi l'ambientació comercial i la gastronòmica. Es farà al Passeig 10 d'Abril de Puigcerdà amb la instal·lació d'una carpa per part de l'associació de restauradors Cuina Pirinenca de Cerdanya. En aquest estand, els cuiners oferiran tastets de plats elaborats amb productes locals, de manera que, a falta de concretar el menú definitiu, amb tota probabilitat no hi faltarà el trinxat, els bolets o els naps, segons han apuntat fonts del consistori. L'organització està treballant ara la fórmula amb què els visitants podran accedir als tiquets per a les consumicions. Els que és segur, per ara, és que els clients dels establiments comercials de l'associació de botiguers de Puigcerdà n'entregaran als seus clients, de manera que durant aquesta jornada comprar a Puigcerdà comportarà el premi dels tastets. Els organitzadors estudien ara la possibilitat que els visitants en general també puguin accedir a les degustacions gastronòmiques.

La regidora i membre de l'Associació de Comerciants, Marta Rufiandis, ha explicat que el projecte neix «amb molta il·lusió i gran entesa gràcies a la sinergia entre Cuina Pirinenca i l'associació de comerç; es farà tot amb producte de proximitat i els tiquets es donaran a les botigues». La carpa amb els tastets s'obrirà en dos torns, matí i tarda, perquè l'ambientació duri tota la jornada. Rufiandis ha avançat que «aquesta serà la primera edició del Puigcerdà Tast però si té èxit, la nostra voluntat de totes les parts és que es repeteixi l'any que ve i es perpetuï en el calendari d'activitats anuals de la capital cerdana.



Futura fira comercial de tardor

La regidora ha remarcat que si es consolida, la nova cita comercial i gastronòmica ha d'acabar sent una fira de tardor de Puigcerdà, la qual posi èmfasi en els elements característics d'aquesta època de l'any a la Cerdanya tal com ja ho fan altres esdeveniments a l'hivern i a l'estiu.