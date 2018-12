La Cerdanya aprova in extremis la sol·licitud per a les ajudes europees

El Consell Comarcal de la Cerdanya ha aprovat in extremis un projecte per optar al paquet d'ajudes europees de rehabilitació del patrimoni. En un ple extraordinari del Consell celebrat l'últim dia possible per fer-ho, els representants comarcals han aprovat aquesta setmana el dossier per a la segona convocatòria del programa europeu 2014-2020. Tot el programa ha de permetre a la Cerdanya aplicar un paquet d'intervencions culturals que sumaran dos milions d'euros per a projectes en set municipis. En aquesta segona convocatòria s'actuarà en tres: Alp, Bellver i Bolvir.

El Consell ha tirat endavant la proposta que dona continuïtat a la primera convocatòria, a la qual ja es va presentar. La subvenció es fa sobre el 50% de tots els projectes una vegada restat l'IVA, que no és subvencionable, de manera que Europa i els ajuntaments hi posaran 750.000 euros cadascú. La nova convocatòria ha de servir per finançar tres projectes d'impuls del turisme i la cultura a Bellver, amb l'adequació del centre d'interpretació del Parc del Cadí; Bolvir, amb la recuperació de l'edifici històric de la rectoria de Talltorta per fer-hi un espai museístic al voltant de la seva església; i a Alp, amb la reforma de les instal·lacions del Teatre Municipal. En la primera convocatòria ja es van poder finançar part dels projectes de recuperació d'una part del Museu Cerdà de Puigcerdà, l'edifici de Cal Fanxico de Bolvir, la Rectoria de Ger, Cal Travesseres de Bellver, el mateix Casino d'Alp i espais municipals d'Isòvol i Fontanals.