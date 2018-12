L'Arxiu Comarcal veu ideal el projecte de trasllat a l'edifici de l'Acadèmia del llac

L'Arxiu Comarcal de Cerdanya veu amb molt bons ulls el possible trasllat de les actuals dependències del passeig 10 d'Abril a l'edifici de l'antiga Acadèmia del llac perquè suposaria una modernització i ampliació d'unes instal·lacions que ja fa més d'una dècada que han quedat petites i poc adients.

La directora de l'Arxiu, Erola Simon, ha remarcat que veu el projecte com «una gran proposta que ha fet l'Ajuntament de Puigcerdà. Fa molt temps que busquem un espai adequat i amb l'edifici de l'Acadèmia no perdem centralitat i, en canvi, guanyem espai en metres d'emmagatzematge. Seria molt interessant». Ara per ara el projecte és sobre la taula de la Generalitat, que, en cas que es tirés endavant la proposta, rebria l'edifici com a cessió per part del consistori per tal que s'hi fessin les obres d'acondiciament necessàries.



Visita i aprovació de l'edifici

Erola Simon ha visitat l'edifici de l'antiga Acadèmcia del llac i ha cosiderat que compleix les condicions perquè s'hi pugui fer el futur nou Arxiu Comarcal. Això sí, ha remarcat que caldrà fer-hi una inversió important perquè la reforma comportaria una renovació integral de l'interior tot mantenint l'estructura exterior, perquè l'edifici està catalogat patrimonialment i, per tant, està protegit.

Les dues administracions ara estan en fase de converses per tal de poder executar el projecte, el qual, a més, permetria l'Arxiu Comarcal ocupar un edifici emblemàtic de Puigcerdà situat al mig del parc de l'estany Shierbeck i, per tant, guanyar visibilitat en l'àmbit local i comarcal. Erola Simon ha argumentat que «sembla que l'espai donaria per fer això amb una gran reforma de l'edifici i ara falta que la Generalitat hi posi els diners. Seria una gran cosa i estem molt contents».