Andorra projecta un metro entre el Pas de la Casa i Porta

L´estació de tren de Porta, on enllaçaria el nou metro cap a Andorra GSV

Les cambres de Comerç d'Andorra i Perpinyà han projectat la construcció d'un tren subterrani que enllaci el Pas de la Casa, un dels destins d'esquí més potents del Pirineu, amb Porta, municipi de l'Alta Cerdanya situat a quinze quilòmetres de Puigcerdà.

L'alcalde de Porta, Marius Hugon, ha defensat en una entrevista a l'emissora francesa France Bleu Rosselló els avantatges del projecte per al turisme local i ha remarcat que la connexió ferroviària entre la Cerdanya i el Pas seria un projecte beneficiós per al medi ambient perquè trauria vehicles de la carretera. Hugon ha recordat que el coll de Pimorent suporta molt trànsit en direcció al Pas de la Casa i Andorra i que sovint a l'hivern les condicions meteorològiques obliguen a tancar-lo. Amb el nou metro, en canvi, l'accés al Pas quedaria garantit amb un transport públic.

Segons ha explicat l'alcalde, el tren permetria unir el Pas i Porta en un trajecte d'onze minuts de durada que recorreria set quilòmetres a través d'un túnel que superaria uns 580 metres de desnivell. L'estació de sortida es faria a Porta, poble que quedaria unit a la línia a través d'un viaducte de 200 metres que, alhora, uniria el nou metro amb el tren que va a Puigcerdà per un costat i amb Tolosa i París per l'altre. El fet que Andorra no formi part ni de la Unió Europea ni de l'espai Shenguen obligaria a construir també un nou punt duaner a Porta. El futur del projecte està en mans del govern de França, que l'ha d'autoritzar.