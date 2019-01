El PSC de la Seu proposa fer una residència d'avis nova a l'Horta del Valira

El grup municipal de Compromís per la Seu, formació vinculada al PSC, ha reclamat a l'Ajuntament la construcció d'una nova residència sociosanitària a la zona d'expansió urbana de la ciutat, el sector de l'Horta del Valira.

Segons ha comunicat el partit, actualment a l'oposició municipal, les obres que s'han de fer a la tercera planta de l'hospital i que han de proporcionar més places per a la gent gran no seran suficients, de manera que Compromís «aposta per una residència de nova planta i moderna als ter-renys ja reservats a l'Horta del Valira». La formació ha argumentat que «l'actual equip de govern del PDeCAT ha renunciat a la construcció d'una nova residència i ha impulsat la reforma de la tercera planta de l'Hospital de la Seu, ampliant les places existents però de manera insuficient per a les necessitats existents a la nostra ciutat. Aquest fet redueix l'espai disponible i necessari per als serveis de l'hospital». El partit ha remarcat que «reconeix l'alta contribució de la Llar Sant Josep i de la Residència de l'Hospital en una tasca transcendental per a la qualitat de vida dels urgellencs; cal, però, completar l'oferta amb una nova Residència de la Gent Gran, ubicada vora Santa Magdalena, a l'Horta del Valira, un indret que reuneix condicions òptimes d'accessibilitat, sol, tranquil·litat i entorn paisatgístic». El partit franquícia del PSC ha apuntat que el projecte «es pot realitzar amb voluntat política, que fins ara no s'ha tingut. Els 2 milions destinats al magatzem per a les brigades al carrer de l'Orri no són una prioritat; els 4 milions d'euros destinats a la reforma de l'actual residència de l'hospital també s'haurien de replantejar...».

En aquest sentit, el cap de la formació i candidat a les eleccions municipals per Compromís, Òscar Ordeig, ha manifestat que «la gent gran no s'han de veure obligats a anar a residències fora de la Seu com ara Oliana, Bellver o Lleida, perquè és perjudicial per a la seva qualitat de vida i la relació amb els seus familiars i amics. Amb la qualitat de vida de la gent gran no s'hi pot jugar... Seguim fent pedaços en comptes de garantir els serveis públics bàsics de qualitat».