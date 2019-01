Referència a les ones de la Cerdanya i la Garrotxa

? Josep Maria Teignier i Cot va néixer a Puigcerdà i hi va morir el gener de l'any passat a l'edat de 73 anys. Els anys seixanta va desenvolupar la seva professió periodística a Ràdio Olot, on va treballar de locutor i cap de programació. Posteriorment va tornar a la Cerdanya, on va impulsar Ràdio Pirineus, emissora encara activa dins de l'entramat empresarial de la Cadena Ser i els 40 Principales. També es va dedicar a la creació de l'actual emissora de ràdio municipal i a la presentació en nombrosos actes públics.