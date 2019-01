El descens de població fa que Bellver perdi els dos regidors guanyats el 2011

Bellver de Cerdanya perdrà en el pròxim mandat municipal dos regidors. La baixada del 13,95% del seu padró en l'última dècada li farà perdre les dues cadires a la sala de plens que va guanyar l'any 2007 i tornarà a estar compost per nou regidors.

El padró oficial de Bellver ha quedat situat al final del 2018 en 1.979 habitants, una xifra que suposa tan sols 96 veïns censats menys que els que hi havia fa quatre anys però que queda per sota del llindar de 2.000 habitants que la llei estableix per definir els consistoris de nou i onze regidors respectivament.

El padró de Bellver va superar els 2.000 inscrits l'any 2007, quan va registrar-ne 2.014. El punt més alt el va fixar l'any 2012 amb 2.300 persones empadronades. Des de llavors el descens ha estat constant fins a les 1.973 persones del 2017. L'any passat el cens va dibuixar un nou repunt fins als 1.979 actuals. La xifra dels 2.000 habitants es va reduir l'any 2016, quan el padró va quedar fixat en 1.995 persones.

L'alcalde de Bellver, Xavier Porta (Endavant Cerdanya), ha atribuït el descens de població, entre altres factors, a la baixada de l'activitat en el sector de la construcció en els últims anys, que va ocupar molta gent i va aportar immigració abans de la crisi iniciada l'any 2007, i a la poca diversitat econòmica que hi ha a la vall. Porta ha argumentat que en les causes d'aquesta pèrdua del 14% de la població «hi ha una mica de tot, el monocultiu de la construcció fa que no tinguis una població estable, i després, si tinguéssim una economia més compensada no ens passaria això». Porta ha tret ferro als canvis que pot comportar per al consistori perdre dos regidors: «Per un costat et perjudica i per l'altre et beneficia perquè perds algunes subvencions però tens accés a d'altres, i organitzativament, és clar que a l'Ajuntament fa falta tothom, però quan érem nou regidors també funcionàvem, al final les coses són així i t'espaviles amb el que tens».



Riu passa a tres regidors

Un altre municipi de la comarca que també perdrà regidors és Riu de Cerdanya, el padró del qual ha baixat dels cent habitants i, per tant, passarà a ser un consistori de tres regidors. En la mateixa línia que Bellver, Riu va superar els 100 veïns l'any 2007 i el 2013 va arribar al seu màxim, fixat en 113 habitants. Aquest 2018 el va tancar amb 94 veïns censats.