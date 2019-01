La Seu ofereix ajudes als nous emprenedors per a promoció local

L'Ajuntament de la Seu ha aprovat la convocatòria de subvencions per a la promoció del municipi. Les sol·licituds per poder accedir a aquests ajuts s'hauran de presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) entre els dies 1 i 28 de febrer, segons ha informat el consistori.

La tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, Mireia Font, ha argumentat que «és molt important mantenir els ajuts perquè donen una petita empenta a les persones que aposten per la nostra ciutat i que volen muntar-hi un negoci o millorar el que ja regenten».

Els ajuts tenen l'objectiu de fomentar l'ocupació i l'emprenedoria, principalment al sector comercial i de serveis, i dona prioritat als emprenedors menors de 35 anys i als majors de 55, així com als establiments que s'instal·lin al centre històric. En aquest sentit, Font ha afegit que «també poden optar a aquestes subvencions els establiments que vulguin millorar i modernitzar-se, i apostin per fer inversions, com per exemple, pel que fa a eficiència energètica».