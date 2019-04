La tinent d'alcalde de la Seu se suma a la candidatura de Junts que lidera Jordi Fàbrega

La candidatura del PDECat a laSeu ha fet públic un dels seus últims interrogants: l'actual tinent d'alcalde de promoció de la ciutat de l'Ajuntament, Mireia Font, serà la candidata número dos a la llista de Junts per la Seu. Font, que va arribar al consistori urgellenc fa quatre anys, és l'únic membre de l'actual govern municipal que repetirà a les primeres posicions de la llista. Segons han remarcat des de la candidatura, Font, que té 46 anys, és llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, màster en Dret Europeu per la Universitat de Lieja (Bèlgica) i diplomada en el Postgrau de Gestió gerencial local per la Universitat Rovira i Virgili. Actualment és la gerent del Consorci Leader Alt Urgell Cerdanya. L'alcaldable, Jordi Fàbrega, ha apuntat que «som una llista molt renovada i un projecte innovador, però alhora connectem amb tot allò de bo que s'ha fet durant aquests darrers anys des del govern municipal i Mireia Font n'és un exponent principal».