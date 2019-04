La Seu recull les demandes de subvencions del lloguer

L'Ajuntament de la Seu ha anunciat que a partir d'aquest pròxim dimarts, dia 23 d'abril, es poden presentar sol·licituds per optar a les subvencions públiques per al pagament del lloguer d'aquest any.

Segons ha informat el consistori, per optar a aquestes ajudes cal complir uns requisits, com ara tenir un nivell d'ingressos màxims establert, no pagar un lloguer mensual per lloguer superior també a una quantitat fixada, presentar el comprovants del pagament del lloguer de l'any anterior, ser el propietari del contracte de lloguer com a primera residència i complir les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat. Les demandes s'han de lliurar a la seu del Servei d'Habitatge de l'Ajuntament.