L'Escola Folk convoca un taller sobre les cançons tradicionals de l'Alt Urgell

L'Escola Folk del Pirineu ha convocat per al diumenge 9 de juny una nova activitat de promoció i formació en l'àmbit de la música tradicional. Es tracta d'una nova sessió del taller de cançó, que, en aquesta ocasió, s'endinsarà en el repertori tradicional de l'Alt Urgell. El taller el conduirà l'expert Ramon Manent. Es poden fer les inscripcions a través de la pàgina web tradicionarius.cat o a escolafolkdelpirineu@tradicionarius.cat. El preu del curs és de 37 euros per al públic en general i de 33 per als alumnes de les escoles municipals de música de la Seu d'Urgell i Puigcerdà i per als membres del col·lectiu Diàdona.

Ramon Manent, nascut a Barcelona el 1952, és músic i cantautor especialitzat en la música tradicional, la cançó popular i el cant coral.

Ha participat en la fundació de diverses formacions i ha enregistrat discos amb grups com ara Oreig de Mar, El Tamborí, Bitayna, Els Tranquils, Tres de Xauxa, La Mata de Jonc i 3 de Ronda.