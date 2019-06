L'Alt Urgell posa en marxa Insomni, un pla d'oci nocturn alternatiu per a joves

La Seu d'Urgell ha presentat una nova edició del programa d'oci nocturn alternatiu per a joves Insomni, el qual ha estat farcit amb una dotzena d'activitats. El programa inclou, en 12 nits durant els mesos de juliol i agost, activitats variades, que van des d'un concert de folk i màgia fins a una visita guiada per la Seu medieval, una caminada sota la llum de la lluna plena sobre el Cadí, piscina nocturna amb discjòquei, la Seu Blanca (amb visita d'exposicions), actuacions de diverses disciplines artístiques, cinema a la fresca, sessions de circ, visites a l'exposició «Herois i Heroïnes», sessió de zumba i bubble football, segons enumera el mateix Ajuntament. La regidora de Joventut, Sílvia Iscla, recorda que «la programació d'Insomni és un treball en xarxa entre l'Ajuntament de la Seu, l'Oficina Jove de l'Alt Urgell i l'Espai Ermengol que té com a objectiu principal la prevenció de conductes de risc, com el consum abusiu d'alcohol i drogues, tot fomentant la participació activa dels joves».