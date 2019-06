L'Alt Urgell mostra als joves com prendre bones decisions a la vida i planificar el futur

L'Oficina Jove de l'Alt Urgell ha organitzat per a dilluns dia 17 de juny el taller gratuït «Presa de decisions: estratègies i tècniques», que s'adreça a joves de 16 a 25 anys. Els objectius d'aquest taller són fomentar l'autonomia en la presa de decisions, aprendre diferents estratègies i tècniques per prendre decisions a la vida, reflexionar sobre els riscos, avantatges, desavantatges i conseqüències de diferents formes de prendre decisions de les persones, buscar i gestionar informació per realitzar la presa de decisions i exercitar habilitats per a la presa de decisions responsable, segons ha informat l'Ajuntament.El taller durarà dues hores i es farà al centre cívic l'Escorxador.

L'activitat inclou una part expositiva d'aproximació al coneixement dels factors que poden influir en les decisions i una activitat pràctica. Per poder participar-hi cal fer inscripció a través del cor-reu treball.alturgell@oficinajo-ve.cat. L'activitat ha estat facilitada pel Col·legi de Pedagogs.