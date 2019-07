L'alcalde d'Alp accepta la reforma del teatre per no perdre l'ajut econòmic

L'alcalde d'Alp, Carles Adserà, ha mostrat la seva disconformitat respecte a la reforma del teatre local. El líder d'Endavant Cerdanya a Alp explica que, «tot i haver trobat un govern molt ben gestionat econòmicament, ens hem trobat al mig d'una reforma que no compartim», explica. «No obstant això, l'obra actualment és imparable, ja que si l'aturéssim perdríem la subvenció dels Fons Europeus a través de la Generalitat», diu.

El teatre local d'Alp és una infraestructura antiga, i és per aquest motiu que l'alcalde no considera favorable una restauració. «Un cop reformat, perdrà l'essència. Sabem que no tota la població es mostra a favor de la reforma», afegeix. No obstant això, el govern es veu «forçat a continuar el procés».

La reforma preveu, en línies bàsiques, la millora de la comunicació entre els edificis del teatre i el Casino, que de fet són dos blocs separats, així com la reforma dels accessos, en la qual s'inclourà la instal·lació d'un ascensor.

Les obres suposaran també la modernització del teatre, amb una caixa d'escenari baixa i una platea alliberable de cadires per tal que pugui acollir diverses activitats, i la construcció de nous serveis. També s'habilitaran espais interiors per acollir altres activitats. L'Ajuntament està preparant el plec de clàusules per poder licitar l'obra tan aviat com sigui possible. El pressupost de l'actuació és d'1.300.000 euros i té una subvenció dels Fons Europeus a través de la Generalitat.

El projecte forma part d'un paquet de subvencions dels fons europeus Feder liderats pel Consell Comarcal amb actuacions a diversos municipis de la comarca. Aquest paquet de subvencions assolirà els 723.000 euros per pagar projectes en set municipis amb una inversió total d'1,6 milions d'euros fins al 2020.



Les reformes «urgents»

Segons indica Adserà, hi ha altres aspectes sobre els quals cal treballar. «Actualment, l'aspecte sobre el qual podrem actuar més ràpidament és el de realitzar una reforma urbanística per millorar la imatge dels carrers del centre d'Alp», afegeix.

Per dur a terme la remodelació, l'alcalde explica que en primer lloc s'han «d'asfaltar les voreres dels carrers» i «arreglar algunes carreteres que estan en condicions millorables», ja que mostren un «aspecte deteriorat del poble».

Per altra banda, el consistori també vol respondre davant una queixa popular. Segons comenta l'alcalde, s'ha de «reordenar l'espai de les escombraries. És un fet que hi han de treballar urgentment, ja que ens han arribat diferents queixes», explica. «Als veïns no els agrada trobar-se els contenidors a l'entrada del poble». Adsera afegeix que iniciaran en breu la primera ronda de contactes amb l'empresa responsable dels residus per aconseguir una nova ubicació que «no sigui tan molesta visualment, ja que l'actual, sense voler-ho, embruta el poble, ja que és el primer que veus en entrar».

Finalment, l'alcalde explica que un dels projectes que queden sobre la taula però que volen aplicar a llarg termini és la creació d'un parc a la vila. «Volem fer un parc lúdic, sabem que en altres poblacions ja s'ha fet, estem segurs que canviaria la forma de socialitzar del poble, ja que la gent tindria un punt de trobada», explica. «Tanmateix, som conscients que un parc requereix molts permisos, i que també hem de comprar ter-renys privats. És difícil, però és un projecte que volem executar al municipi abans que acabi el nostre primer mandat».