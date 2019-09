Nougrapats consolida el nou servei de lloguer de vaixelles

L'empresa d'inserció laboral Nougrats de Càritas d'Urgell ha ampliat la seva oferta de lloguer de vaixelles reutilitzables per a festes majors, romeries i esdeveniments particulars, des del mes de juny passat. Segons ha anunciat aquesta empresa solidària i social, fins el mes de juliol ha realitzat serveis de préstec de vaixella per a festes i aplecs per a 7.000 persones, amb la qual cosa ha contribuït a evitar la generació de 875 quilos de residu plàstic, segons els seus càlculs. El servei de lloguer també ha incorporat estris com termos, taules, estovalles, pinces, safates, cullerots i gots de llarga durada, i ha millorat l'oferta del servei que es disposava amb els plats clàssics, copes i coberts, segons ha enumerat l'empresa.

L'activitat d'aquesta empresa d'inserció s'ha dut a terme a l'Alt Urgell, al radi d'acció de la Mancomunitat que gestiona els residus a la zona nord de la comarca, i també en algun punt de la Cerdanya. És un servei que es contracta des de la pàgina web www.grapats.com. La nova línia de negoci facilita la inserció laboral de dos persones amb dificultats físiques o intel·lectual.