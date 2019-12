La Diputació de Lleida tanca la inscripció al premi Pica d'Estats amb un nou rècord

La 31a edició del premi Pica d'Estats de Premsa, Ràdio, Televisió i Internet que convoca la Diputació de Lleida ha tancat el període d'inscripció amb 224 reportatges, dels quals 51 són d'àmbit internacional. Segons ha remarcat la mateixa Diputació, aquesta xifra representa un nou rècord de participació estrangera i el segon millor registre en tota la història del guardó. Fins ara, el rècord d'inscripcions es va produir l'any 2016, quan s'hi van presentar 247 treballs, mentre que el rècord de reportatges internacionals l'ostentava l'edició anterior amb 46 treballs. Així, després de trenta edicions, el premi Pica d'Estats «s'ha convertit en un referent del periodisme turístic d'àmbit estatal i internacional, tant per l'alt nombre de treballs que s'hi presenten com per la qualitat dels seus reportatges i pel prestigi dels membres del jurat, a més del rigor i el compromís del Col·legi de Periodistes de Catalunya», segons han argumentat els seus responsables de la Diputació.