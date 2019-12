Una nevada escassa a la vall deixa més gruix a les pistes

La Cerdanya va viure ahir una nevada de les que agraden a la vall, amb poca neu afectant els carrers i la rutina diària i un gruix més considerable a les cotes altes. El temporal que havia de limitar-se a les cotes altes del Pirineu va baixar al fons de la vall durant la matinada i va deixar gruixos que no van passar de l'enfarinada a Bellver, a la cota dels mil metres, però que a Puigcerdà, cap als 1.100 metres, ja van ser de set centímetres. El temporal va afectar de manera més generosa les poblacions de l'Alta Cerdanya.

Així, la precipitació va ser de les que agraden als pirinencs, és a dir, escassa a les voreres i més generosa en alçada, on és més beneficiosa tant per l'aigua que s'acumula com per a les pistes d'esquí. A la Molina i Masella, a mig matí ja havien sumat deu centímetres de neu de mitjana, que aniran molt bé als circuits de descens de cara a la imminent campanya de Nadal. A les cotes baixes la nevada es va convertir en pluja a primera hora del matí, amb la qual cosa el mantell blanc es va anar desfent a marxes forçades.