La Seu convoca un taller gratuït de feminisme per a «homes en reconstrucció»

El Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el Servei d'Intervenció Especialitzada en violència masclista i l'Oficina Jove de l'Alt Urgell han organitzat a la Seu un «taller gratuït sobre feminisme pe a homes en reconstrucció», segons han definit els mateixos organitzadors.

El taller, adreçat a homes majors de setze anys, es farà dijous, 19, a 2/4 de 7 de la tarda a la sala polivalent del centre cívic el Passeig, amb la participació Nando Carnero, psicòleg especialitzat en gènere, masculinitats i violència masclista de l'entitat EntreHomes.

Segons han explicat els organitzadors, en el taller «s'obre un espai no mixt perquè els homes puguin explorar, experimentar i reflexionar sobre com responsabilitzar-se i com actuar de forma més conscient i visible en els seus entorns i en general a la societat». La formació se centrarà a partir de les realitats dels participants i es construiran accions concretes per portar a la pràctica.