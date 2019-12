El bus de la Seu a Barcelona ja no discriminarà els viatgers pel bitllet

El servei de transport públic en autocar que enllaça la Seu d'Urgell i Barcelona amb vehicles de la companyia Alsa ja no prioritzarà els viatgers que hagin comprat el bitllet senzill davant els titulars dels abonaments T 10/120. Fins ara la companyia feia esperar els abonats fins que entressin a l'autocar tots els viatgers amb bitllet senzill, la qual cosa havia provocat que en alguna ocasió algun usuari amb targeta d'abonament es quedés sense viatjar a pesar d'haver arribat abans a l'estació. A partir de l'acció de l'Ajuntament davant l'empresa i la Generalitat, després de rebre queixes de veïns afectats, el consistori ha anunciat que s'ha arribat a un conjunt d'acords, entre els quals hi ha que els conductors eliminin la preferència en funció del bitllet i deixin pujar els viatgers a l'autocar per estricte ordre d'arribada. L'acord també ha inclòs dues mesures més: augmentar la capacitat de transport en les freqüències en les quals es detecti més viatgers i ajustar els horaris per no saturar algunes freqüències.