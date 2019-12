La Seu programa concerts de petit format durant cinc dies

La Seu d'Urgell s'0mple aquesta setmana de petits concerts repartits pels racons del centre històric per ambientar l'arribada de les festes de Nadal. Així, entre dilluns i divendres l'alumnat i professorat de l'Escola Municipal de Música (EMM) de la Seu d'Urgell i del Conservatori de Música dels Pirineus (CMP) sortiran al carrer per omplir de música la ciutat en un programa que inclou un ventall divers d'estils.

Avui, a partir de dos quarts de sis de la tarda, la plaça del Codina s'omplirà amb l'alumnat de Sensibilització, que juntament amb tots els grups de cant coral explicaran un conte musical. Dijous els concerts tindran lloc al pati de la biblioteca Sant Agustí, on es començaran a escoltar les primeres melodies a dos quarts de sis de la tarda. Per finalitzar la setmana, el divendres dia 20 de desembre cantants i músics s'ubicaran al carrer dels Canonges, concretament a la placeta de Sant Roc, a partir de les sis de la tarda. L'EMM ha agraït a l'alumnat i a les seves famílies, a la Unió de Botiguers, a l'Associació de Veïns i Botiguers del Nucli Antic i a l'Ajuntament la seva col·laboració.