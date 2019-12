«El rescat dels minairons» de la Seu torna a l'escenari del col·legi La Salle

La Seu d'Urgell representarà aquest dissabte per segona vegada El rescat dels minairons, un nou espectacle nadalenc propi de la capital alt-urgellenca que en les últimes setmanes han assajat més d'un centenar de voluntaris i que van estrenar dissabte passat. La sessió d'aquest dissabte començarà a les set de la tarda, a la sala d'actes del col·legi La Salle, i les següents es faran l'endemà, diumenge, dia 29, a les 6, i el dia 4 de gener a les 7. El rescat dels minairons és una obra original que s'emmiralla en les tradicionals representacions dels Pastorets, amb una història nadalenca que té els minairons com a protagonistes, i l'Ot, la Urgell i el Peirot com a personatges principals. Es tracta d'un projecte de Pirineus Creatius, dirigit per Joel Pla i Dasha Lavrinienko, que han tirat endavant amb el suport de l'Ajuntament. Les entrades es poden comprar a les oficines de turisme.