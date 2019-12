Fontanals dona per fet que no hi haurà Poch Fest perquè no li demanen permís

La Poch Fest que havia de concentrar més d'un miler de persones per celebrar el Cap d'Any a les instal·lacions de l'aeròdrom de la Cerdanya no es preveu que es pugui celebrar de manera legal. Així ho ha donat per fet l'alcalde d'aquest municipi, Ramon Chia, veient que, a l'hora de tancar les oficines municipals aquest dilluns al migdia, el grup de joves organitzadors no li havien portat les autoritzacions de Mossos i Bombers de la Generalitat.

L'Ajuntament de Fontanals va deixar clar als joves promotors, segons Chia, que necessitarien autoritzacions que certifiquessin la viabilitat de la celebració en l'aspecte viari, sanitari i de seguretat, amb la qual cosa també els va requerir informes favorables de Mossos d'Esquadra i Bombers. Per la seva banda, l'aeròdrom de la Cerdanya s'ha desvinculat de l'organització de la Poch Fest, que ha convocat una festa de Cap d'Any per a més de 1.000 persones però que el dia abans encara no disposava dels permisos pertinents. En aquest sentit, els gestors de l'equipament han remarcat que no es tracta d'una festa il·legal sinó d'una celebració que encara no disposa dels permisos de l'administració, i han emfatitzat que sense aquestes llicències no se celebrarà. El gerent de l'aeròdrom, Sergi Pujol, ha explicat que des del principi es va dir al grup de promotors que haurien de complir un conjunt de requisits amb llicència sobre seguretat a l'interior i l'exterior de les pistes, accés controlat al recinte i gestió d'emergències.

La Poch Fest és una celebració que parteix d'una festa particular que en els últims anys ha anat creixent en cases ceretanes. Aquest any els promotors, alguns dels quals amb segona residència a la Cerdanya, s'han proposat fer-la en un recinte públic, per la qual cosa van contactar amb els responsables de l'aeròdrom i el seu restaurant. Així és com van acordar l'ús de les instal·lacions del restaurant i d'una carpa exterior, que encara no ha estat muntada. Els organitzadors de la festa no venen entrades, sinó que hi donen accés a través d'una aplicació de la qual es deriva la invitació i la inclusió en el repartiment de les despeses. Sergi Pujol ha considerat que els organitzadors han pecat d'ingenuïtat en tramitar tard els permisos necessaris.

La patronal espanyola de l'oci Spain Nighlife va denunciar la festa, precisament, per no tenir els permisos que calen.