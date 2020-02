Compromís acusa el Consell de l'Alt Urgell de fer un pressupost aliè

El grup de Compromís ha votat en contra del pressupost del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, segons han argumentat els seus portaveus, per «no donar respostes a les necessitats del territori». En aquest sentit, la consellera Carlota Valls ha lamentat que el pressupost no fos presentat i defensat, en els transcurs de l'últim ple, pel president sinó per un tècnic i que, a més, «es tracti d'un pressupost que no dona cap resposta contundent contra la despoblació i la manca de serveis i oportunitats que pateix el territori». Valls ha emfatitzat que «el pressupost és ple d'actuacions però moltes són calcades d'altres pressupostos d'altres consells comarcals, heterogeneïtat que ve donada pel fet que la majoria de projectes venen de la Generalitat i no de la mateixa comarca». En nom de Compromís, Valls ha remarcat que «ens calen polítics que sàpiguen trobar la manera d'impulsar els sectors econòmics estratègics del nostre territori com ara el turisme, el sector agroalimentari, els serveis públics i la indústria».