Compromís insta Educació a recuperar els cicles formatius d'Oliana

El grup comarcal de Compromís ha interpel·lat Junts i ERC perquè vetllin per la formació professional a la zona sud de l'Alt Urgell. Segons han argumentat els portaveus del partit, fa deu anys que el departament d'Educació va retirar l'oferta de formació professional de grau mitjà a l'institut Aubenç d'Oliana i des de llavors els alumnes es veuen obligats a desplaçar-se a la Seu, Solsona o Ponts si volen continuar els estudis. En aquest sentit, el conseller Toni Mas va recordar en l'última sessió plenària del Consell que «una de les funcions cabdals dels consells comarcals és treballar i assegurar el reequilibri territorial, és a dir, vetllar perquè en els seus municipis es duguin a terme amb nivells de qualitat homogenis els serveis, les activitats i les prestacions». Per això, el grup de Compromís, formació vinculada al Psc, va fer una interpel·lació per demanar a l'equip de govern que insti el departament d'Educació a recuperar els cicles de formació professional de grau mitjà a Oliana.