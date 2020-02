El Govern crea la comissió per impulsar una candidatura per tenir Jocs d'hivern als Pirineus

El Govern ha creat la Comissió Interdepartamental del Programa per impulsar la candidatura als Jocs Olímpics i Paralímpics d'Hivern Pirineus-Barcelona. Així ho ha anunciat la Generalitat aquest dimarts, tot explicant que el grup estarà format per representants dels departaments de Territori i Sostenibilitat; d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència; de la Vicepresidència, Economia i Hisenda, de les delegacions territorials de Barcelona, Lleida, Girona, Alt Pirineu i Aran, i Catalunya Central i de l'Agència Catalana de Turisme. L'entitat s'encarregarà de seguir i avaluar els resultats del programa, aprovat el març passat, que prepara la candidatura de Catalunya als Jocs Olímpics d'Hivern per al 2030.

La Comissió tindrà com a president el secretari general de l'Esport i de l'Activitat Física, Gerard Figueras. La vicepresidència recaurà en la persona titular de la Secretaria General del departament de la Presidència, les vocalies seran exercides pels titulars de les secretaries generals dels departaments del Govern implicats, i la secretaria correspondrà a una persona designada per la presidència de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

Finalment, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya podrà contractar els professionals externs al sector públic de la Generalitat de Catalunya que siguin necessaris per tal de desenvolupar aquelles tasques relacionades amb el Programa.

El Govern lidera des del 2017 la Taula de treball permanent dels Jocs d'Hivern del 2030, formada per representants d'institucions públiques i privades. La Taula compta amb la presència de les principals institucions públiques, esportives i empresarials d'àmbit català, sota el lideratge de la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu de preparar una candidatura de país. Els objectius del programa, creat el març de l'any passat, són intercanviar informació i experiències en l'àmbit de l'esport; estudiar els reptes que representa per a Catalunya i, per últim, aprofitar l'expertesa dels organismes i de la Generalitat sobre els esdeveniments esportius.