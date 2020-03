Puigcerdà activa un pla plurianual per eliminar barreres arquitectòniques

L'Ajuntament de Puigcerdà, amb el suport de la Fundació Adis d'Ajuda a les persones amb discapacitat de la Cerdanya, ha activat un pla plurianual de reformes als carrers de la vila per eliminar les barreres arquitectòniques, principalment dels espais que han quedat més envellits. El pla inclou la posada en marxa d'una xarxa d'itineraris adaptats que visualitzaran els millors trajectes per a les persones amb mobilitat reduïda a l'hora de creuar el nucli urbà.

L'equip de govern municipal ha atorgat al pla una partida de 60.000 euros en el pressupost d'aquest any, amb què preveu començar les intervencions en les pròximes setmanes. La intenció de l'Ajuntament és renovar aquesta partida en els pròxims anys a fi efecte que al llarg del mandat es puguin fer desaparèixer la pràctica totalitat de les barreres arquitectòniques del poble. Les actuacions a cada carrer i plaça es faran seguint un informe elaborat pels tècnics i usuaris de la Fundació Adis, els quals han analitzat les zones més problemàtiques de la vila. En aquest sentit, l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha argumentat que es tractava d'una demanda de la mateixa Fundació i dels veïns per tal de fer de la vila un espai més accessible per a tothom. Les actuacions inclouran la renovació de les voreres més antigues, l'anivellament d'alguns vials en un de sol o l'eliminació de les barreres que formen alguns guals i desnivells del terreny propis del puig on es troba situada la capital cerdana. El pla posarà una especial atenció als entorns dels equipaments públics com ara l'Hospital, el Centre d'Atenció Primària de la plaça de Santa Maria, les escoles i l'institut.