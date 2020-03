La construcció a la Cerdanya va créixer el 200% el 2019

El 2019 va evidenciar a la Cerdanya la recuperació del sector de la construcció. Durant el tres primers trimestres del 2019 la comarca va registrar l'inici de les obres de 99 habitatges, xifra que suposa el 191% més que en el mateix període de l'any anterior.

Segons un estudi presentat a Puigcerdà per l'Associació de Promotors de Catalunya (APCE) i CaixaBank, la previsió de tancament de la producció d'habitatges iniciats a l'Alt Pirineu i Aran el 2019 se situa en 309 unitats el 2019, mentre que la dels acabats s'estima en 156. Per comarques, la previsió d'aquest tancament del 2019 apunta que la Cerdanya va registrar l'any passat 132 habitatges iniciats i 84 acabats. Quant als habitatges acabats en el primers tres trimestres de l'any passat, la Cerdanya va registrar 63 unitats acabades, la qual cosa suposa un augment del 200% respecte del període gener-setembre de l'any 2018. Les xifres contrasten amb les de l'Alt Urgell, on es van acabar set habitatges en el mateix període del 2019, xifra que va suposar una disminució del 36% respecte del 2018.



A 2.800 euros el metre quadrat

Pel que fa al tipus d'habitatge construït en l'àmbit de l'Alt Pirineu, l'estudi apunta una superfície mitjana dels habitatges d'obra nova de 94 metres quadrats útils, amb un preu de venda de 244.316 euros de mitjana i un preu de venda per metre quadrat útil de 2.787 euros.