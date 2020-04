Bellver posposa a l'estiu l'aplec de Talló

Bellver es quedarà aquest any sense viure una de les seves festes més sentides: la de l'aplec dels Ballets de Talló que celebra històricament el Dilluns de Pasqua. L'Ajuntament ha comunicat als veïns que a causa de la crisi sanitària i davant la impossibilitat de garantir la celebració de l'acte amb total seguretat, ha decidit posposar la festa, que aquest any estava prevista pel dia 13 d'aquest mes d'abril. El consistori ha emès un comunicat en el qual argumenta que "aquesta incertesa dificulta preveure l'evolució de la situació durant les properes setmanes i mesos". No obstant això, ha deixat oberta la possibilitat de celebrar l'aplec durant l'estiu. En aquest sentit, el comunicat apunta que "l'Ajuntament de Bellver resta a l'espera de saber quines són les indicacions del Departament de Salut i treballa amb la previsió de poder celebrar aquesta festivitat al llarg de l'estiu, sempre que les circumstàncies ho permetin".

L'aplec dels Ballets de Talló és un dels actes més celebrats a la capital de la Batllia. L'acte principal es porta a terme a primera hora de la tarda, quan bona part del poble es reuneix a la font de Talló per veure ballar els Ballets. La dansa, de festeig, la protagonitzen parelles de balladors que es mantenen des dels primers cursos escolars fins que, segons mana la tradició, són joves i deixen de ser solters.