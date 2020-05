Una part de la Cerdanya torna a l'escola

Diversos alumnes d'infantil i primària de la Cerdanya ja han pogut tornar a fer classe després que la Covid-19 obligués a aturar l'activitat tant en aquest equipament com en d'altres. Es tracta d'un grup molt reduït que va a l'escola Jordi Pere Cerdà de Sallagosa, situada a la banda administrativament francesa de la comarca i que la setmana passada va tornar a obrir les portes. Mentrestant, a l'Alfons I de Puigcerdà s'han dut a terme tasques de neteja i de preparació per a la preinscripció presencial que començava ahir. A més, esperen rebre directrius sobre les condicions en què es podrà fer el retorn a les aules a partir de la fase 2 de desescalada, que podria estar en marxa en aquesta zona la setmana que ve.

La directora de l'escola catalana i multilingüe Jordi Pere Cerdà, Patrícia Llorca, diu que els alumnes han tornat a fer classe «molt conscienciats» i que des del centre s'està aplicant el protocol «de la millor manera possible». Així, calcula que durant l'horari lectiu cada nen s'acaba rentant les mans més de sis vegades i explica que han hagut de destinar quatre metres quadrats de l'aula a cada infant, per tal de garantir el distanciament de més d'un metre entre ells, i dissenyar uns passadissos per evitar que es puguin creuar.



Retorn a l'aula per torns

A més, només han pogut tornar 25 dels 35 alumnes que té aquesta escola de maternal i primària, que va des de P3 i fins a cinquè curs. D'aquesta manera, s'ha planificat un retorn a l'aula per torns, amb l'objectiu que cadascun d'ells pugui fer classe presencial durant tres setmanes i una quarta de treball a casa i amb un seguiment per via telemàtica. Cal destacar, però, que aquest és un cas excepcional que es pot aplicar per les dimensions del centre, ja que la majoria dels situats al seu entorn han de fer rotacions cada setmana.

Pel que fa al petit percentatge d'alumnes que són de poblacions situades a la Cerdanya, poden travessar la frontera ensenyant un certificat d'escolaritat en aquest centre. Tot i això, són pocs els que ho fan, ja que moltes famílies han decidit que es continuïn quedant a casa. La resta d'alumnes catalans, fins a arribar al 50% dels que té aquest col·legi, ja viuen dins l'àrea administrativament francesa de la comarca.

Llorca explica que aquesta tornada a l'escola «es basa en la confiança», tenint en compte que molts pares i mares que s'havien organitzat durant el confinament per estar amb els seus fills al seu domicili ara han prioritzat la seva «socialització i continuïtat pedagògica». Així, la directora del centre afirma que «és complicat mantenir un país totalment parat» i creu que cal que la població es vagi acostumant a «aquesta nova normalitat», sobretot en previsió del desenvolupament del pròxim curs.

A banda de les marques de separació que s'han col·locat a terra, els equips de protecció que porten les professores i el fet que cap persona aliena al centre -fins i tot les famílies- no pugui entrar a l'interior de l'edifici, el treball a l'aula també ha canviat. Així, les tasques que abans es feien en grups reduïts ara s'han de planificar de tal manera que hi pugui participar tota la classe, ja que, amb el distanciament social, és molt difícil posar en pràctica aquest tipus d'aprenentatge «cooperatiu».



Preinscripció presencial

Mentrestant, a l'escola Alfons I de Puigcerdà ahir ja ho tenien tot a punt per obrir de cara a poder fer el tràmit de la preinscripció de forma presencial. Així, s'ha habilitat la biblioteca del centre i s'ha dissenyat uns circuits d'entrada i de sortida per evitar encreuaments. A més, a l'interior de la sala també hi ha els equips de protecció individual. De moment, s'han donat quatre cites prèvies i s'han rebut quinze sol·licituds per via telemàtica. Davant de la possibilitat que hi hagi més famílies que hi vagin directament, s'ha estudiat la manera d'organitzar les cues.

El director d'aquest col·legi, Jordi López, explica que tenen «moltes ganes de normalitat» i desitgen «poder obrir les aules», tot garantint al màxim la seguretat. Per aquest motiu, esperen que el departament d'Educació els proporcioni durant aquesta setmana el protocol a seguir per fer-ho en cas que dilluns vinent aquesta part del territori entri a la fase 2 de la desescalada. A més, López detalla que en aquest equipament no hi ha problemes d'espai i creu que es podria fer un retorn «gradual», començant pels alumnes de sisè de primària que canvien d'etapa.